Ubriaco travolge un ragazzino che attraversa, il suo tasso era 5 volte superiore al limite

Un ragazzo di 16 anni è stato investito mentre stava attraversando la strada, cadendo a terra e riportando anche alcune fratture. Il fatto è accaduto a Tavullia due giorni fa, quando il giovane si trovava a Rio Salso. Improvvisamente è stato travolto da un veicolo condotto da un operaio di 50 anni, completamente ubriaco.

Dagli accertamenti infatti, è emerso che l'uomo aveva un tasso alcolemico pari a 2.5, cinque volte superiore al limite consentito. I Carabinieri sono intervenuti sequestrandogli il mezzo e denunciandolo per lesioni e guida in stato d'ebbrezza. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale e per fortuna non è in pericolo di vita.