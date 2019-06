Incontro tra eccellenze: la carta filigranata a mano di Fabriano ed il tartufo bianco d'Alba

Sinergie da città creative di cluster diversi. Due eccellenze italiane si incontrano: il Tartufo bianco d’Alba e la carta filigranata a mano di Fabriano. Preziosi sacchetti numerati avranno l’onore di avvolgere l’oro bianco certificato delle Langhe piemontesi e, quindi, essere acquistati al Mercato mondiale in occasione dell’89° fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba in programma dal 5 ottobre al 24 novembre prossimi. «I prodotti simboli delle città creative Unesco di Fabriano (cluster Artigianato e Tradizioni popolari) e di Alba (cluster gastronomia) insieme per aumentare, nella reciprocità, le loro rispettive unicità», il commento del presidente della Fondazione Carifac, Marco Ottaviani.

Nel castello di Grinzane Cavour il 21 giugno scorso è stata ufficialmente presentata l’89° fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba, presenti fra gli altri il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio Cuneo Giuliano Viglione, il presidente dell’Ente Fiera Liliana Allena, e il presidente della Fondazione Carifac, Marco Ottaviani, insieme al Segretario Generale, Marco Boldrini.

«I contatti fra noi, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba sono iniziati circa un anno fa. Nel corso dell’Annual Conference delle città creative Unesco svoltasi a Fabriano, abbiamo gettato le basi per una fattiva collaborazione», racconta Ottaviani. «Attraverso la nostra società strumentale, Carifac’Arte a Le Conce, l’accademia per la riscoperta degli antichi mestieri produrrà sacchetti di carta filigranata numerati che conterranno i tartufi certificati che saranno acquistati durante il Mercato mondiale del prossimo autunno ad Alba».