La tartaruga è intrappolata in una rete, scattano le operazioni di salvataggio

I Sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 11:30 circa nella zona di mare antistante il porto di Ancona per il recupero di un tronco.

All'arrivo sul posto la squadra ha subito notato che attorno al tronco c'era una tartaruga marina impigliata in una rete. I pompieri hanno provveduto a liberare l'animale ferito e legare il tronco per il trasporto in banchina. La tartaruga è stata consegnata al personale del Centro recupero cetacei di Riccione.