Saldo Tari 2018, la scadenza della seconda rata: le informazioni

ANCONA - L'Amministrazione Mancinelli ha ricordato che oggi 16 novembre 2018 scade il termine per il pagamento della 2 rata a saldo della TARI.

Per il pagamento della 2° rata, in assenza di variazioni, i contribuenti possono utilizzare il modello di versamento F24 inviato da Ancona Entrate in occasione della scadenza della 1° rata. Qualora, invece, nel corso dell’anno 2018 siano intervenute variazioni che hanno inciso sull’importo dovuto annuo della tassa, Ancona Entrate provvederà ad inviare un nuovo modello F24 per il pagamento del saldo TARI. Questo è il caso ad esempio di tutti quei cittadini che hanno potuto usufruire dell’agevolazione TARI in base alla dichiarazione ISEE presentata ad Ancona Entrate nei termini previsti. In caso di smarrimento dell’avviso di pagamento TARI 2018, i contribuenti possono richiederne copia o inviando un’e-mail o recandosi presso gli uffici della società.

Il versamento della TARI va eseguito esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 precompilato, pagabile presso Banche, Poste, Tabaccai abilitati o attraverso i servizi di home banking.

APERTURE STRAORDINARIE

In vista della scadenza del pagamento Saldo TARI fissata per oggi 16 novembre 2018, Ancona Entrate terrà aperti gli uffici oltre che al mattino fino alle 13.00, anche oggi pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Per ulteriori informazioni sulla TARI, tutti gli interessati, potranno rivolgersi al Front-Office della Società Ancona Entrate Srl, in Via dell’Artigianato, 4, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con orario dalle 9 alle 13, il martedì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 10 alle 16 oppure contattare il numero verde 800.551.881.