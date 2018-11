Troppo vento e l'arredo natalizio perde i pezzi, il tappeto rosso è durato solo 4 giorni

La neve non è ancora arrivata e quasi certamente non arriverà per Natale. Meno male, verrebbe da dire, perché è bastato il vento notturno, forte sì ma lontano dalla bufera di fine ottobre, a cambiare i connotati del BiANCONAtale. Il tappeto rosso posizionato lungo Corso Garibaldi è durato meno di una settimana, mercoledì mattina è stato smantellato per questioni di sicurezza a causa degli avvallamenti creati dalle raffiche che lo hanno perfino strappato in alcuni punti. Una sostituzione? Non è all’orizzonte, spiega l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi: «Quasi certamente il tappeto non verrà riposizionato, anche perché potrebbe succedere nuovamente quello che è accaduto».

Stamattina l’occhio di negozianti e passanti è stato rubato dal corso tornato “nudo” dopo neppure una settimana e dai cumuli di telo rosso che non aspettavano di essere posati bensì di essere portati via. I tecnici di una ditta esterna al Comune, con in mano pistole di silicone e spatole, ponevano rimedio alla scena già malinconica tappando i buchi dove fino a poche ore prima erano avvitati i bulloni che tenevano fermo il telo. I fori non ci sono più, ma oggi era ben visibile la traccia più chiara che correva lungo il corso al posto del tappeto: «Si è formata solo perché quella parte è rimasta coperta e non si è depositata la polvere» ha concluso Foresi.

L’anno scorso era stata usata della colla per fissare il telo al pavimento e aveva creato polemiche e imbarazzi. Una volta tolto il tappeto a feste finite (allora sì) lungo il corso erano rimasti i segni dell’adesivo, praticamente un binario al centro dello storico viale con pezzi ancora attaccati al suolo. E’ stata questa la ragione per cui quest’anno l’amministrazione ha scelto di ricorrere al fissaggio meccanico. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il tappeto rosso non più.