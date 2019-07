Tangenti per gli appalti Asur, l'azienda chiarisce la sua posizione

"Coopservice, in relazione alle notizie apparse sugli organi di informazione sull'inchiesta che coinvolgerebbe Asur Marche, dichiara che ad oggi nessuna comunicazione ufficiale, relativa al coinvolgimento di dirigenti della cooperativa, e' giunta dalla Procura di Ancona". Così, in una nota all'agenzia DIRE, la coop reggiana chiarisce la sua posizione in merito all'inchiesta giudiziaria sugli appalti nella sanità marchigiana.

"La cooperativa e' certa di poter chiarire la propria posizione qualora venissero formalizzate le contestazioni di cui si parla negli articoli e che al momento sono solo ipotesi. Negli ultimi anni, in materia di appalti pubblici, abbiamo assistito ad un proliferare di iniziative e procedimenti che nella realta' nulla hanno a che fare con il diritto penale e che si sono rivelati privi di ogni fondamento. Come la sentenza di pochi giorni fa del giudice monocratico di Udine, Paolo Milocco, che ha assolto i 12 imprenditori, tra cui i vertici di Coopservice, dall'ipotesi di reato di turbativa d'asta perche' il fatto non sussiste".