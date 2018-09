La descrizione del ladro viaggia via chat, il tam tam su Whatsapp aiuta i carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Senigallia hanno denunciato un 45enne di Trani per furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso intorno alle 20 dalla proprietaria di uno stabilimento balneare del lungomare Da Vinci mentre frugava negli zainetti, lasciati incustoditi sotto gli ombrelloni dai bagnanti. La stessa titolare dei bagni ha avvisato le forze dell’ordine fornendo una descrizione del malintenzionato e poi ha inserito la segnalazione su un gruppo WhatsApp condiviso con i titolari di altri stabilimenti. La notizia si è subito diffusa tra i bagni. Dopo un po’, l’uomo è stato avvistato nei pressi di un altro stabilimento, questa volta verso il centro su lungomare Dante Alighieri.

La pattuglia Radiomobile si è diretta in quella zona e nel corso della battuta di ricerca ha individuato l’uomo descritto in via Basilicata. Il 45enne, sorpreso mentre aveva ancora in mano un portafogli di colore verde da donna, non ha opposto alcuna resistenza ed ha consegnato il portafoglio ai Carabinieri affermando di averlo appena raccolto per strada. All’interno vi erano solo i documenti della titolare del lido di Lungomare da Vinci, che fino ad allora, non si era ancora accorta che ad essere derubata era stata proprio lei. Subito informata la stessa riferiva che nel portafogli oltre ai suoi documenti ci sarebbe dovuta essere anche una banconota da 100 euro. Il fermato sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso nella tasca dei pantaloni della somma in contanti di 205 euro in banconote di vario taglio. La titolare dello stabilimento balneare alla quale è stato restituito il portafogli ha formalizzato la denuncia, mentre la somma di denaro è stata sottoposta a sequestro perché non corrispondeva al taglio descritto dalla denunciante.

Nel corso dell’indagine è stato ascoltato anche il bagnino di un noto stabilimento balneare di Lungomare Marconi che nel pomeriggio aveva messo in fuga il presunto ladro, dopo averlo scoperto a frugare in alcuni zainetti, lasciati incustoditi sotto un ombrellone da alcuni clienti dello stesso stabilimento balneare. Alla fine il tranese è stato denunciato a piede libero per tentato furto continuato e aggravato.