Prima la multa e poi perde 7mila euro, glieli restituisce una guardia giurata

Appena multato per denaro non dichiarato alla dogana, lo aveva perso. Il danno della sanzione al quale sarebbe seguita la beffa di non ritrovarsi più in tasca una busta con dentro circa 7mila euro se lui, commerciante d'auto straniero di 58 anni non avesse avuto la fortuna di incappare in un anconetano onesto che, senza pensarci due volte, si è rivolto alla Polmare per restituire il denaro. I fatti si sono svolti nei giorni scorsi con il porto blindato dai controlli interforze dell'operazione Talassa. Il 58enne, serbo con cittadinanza tedesca, era stato multato perché tra la busta e altro denaro che aveva in tasca aveva una somma di 12mila euro. Fermato dalla Guardia di Finanza alla dogana mentre si stava recando in Grecia, è stato multato. Nella concitazione deve aver perduto la preziosa busta con dentro 6mila euro e 1000 franchi svizzeri.

Nella notte è stato un vigilantes privato a imbattersi nel denaro. Visto il plico a terra nei pressi della banchina Da Chio e accertatosi del contenuto si è recato subito alla Polmare per denunciare il ritrovamento. I poliziotti si sono resi conto che si trattava del contante del serbo multato quando la Guardia di Finanza ha inviato a tutte le altre forze dell'ordine il riepilogo dell'operazione Talassa. Corrispondevano numero e taglio delle banconote e anche la descrizione della busta che riportava il logo delle poste svizzere. L'uomo è stato così contattato e, di ritorno dalla Grecia, ha fatto nuovamente tappa ad Ancona per rientrare in possesso della somma, consegnatagli dai poliziotti della Polizia Marittima. Comprensibilmente soddisfatto.