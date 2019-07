Più servizi per le imprese, taglio del nastro per la nuova sede di Confartigianato

Più servizi a supporto delle imprese e progetti di promozione delle eccellenze locali. Ampio spazio ad opportunità per tutti i cittadini che potranno avere un nuovo punto di riferimento.

Confartigianato inaugura domani ( venerdì 19 luglio) la sua nuova sede in via Largo primo maggio, 11 ad Agugliano. Il taglio del nastro alle ore 11 alla presenza di monsignor Angelo Spina Arcivescovo di Ancona - Osimo e dei sindaci di Agugliano Thomas Braconi, di Polverigi Daniele Carnevali, del presidente e del segretario di Confartigianato Imprese Ancona- Pesaro e Urbino Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, di Barbara Serrani presidente Arcos.

«Confartigianato - fa sapere l'associazione - era già presente con una propria sede ad Agugliano, ora per dare più servizi e per rispondere sempre meglio alle necessità delle imprese, l’Associazione ha deciso di investire sul territorio con nuove opportunità. A fianco di quelli tradizionali, l’Associazione offre una ampia gamma di servizi innovativi di fondamentale importanza per favorire la crescita delle imprese con particolare attenzione alla digitalizzazione, al marketing strategico, a progetti di sviluppo manageriale».