Emergenza sanitaria, anche alla Svim scatta lo smartworking per tutti i dipendenti

SVIM, l’Agenzia di Sviluppo della Regione Marche, in recepimento dei decreti emanati dal Governo in materia di Coronavirus, tutti gli strumenti di smartworking per i suoi dipendenti e collaboratori.

«In questo momento di emergenza Coronavirus – spiega l’amministratore unico Gianluca Carrabs – anche la SVIM, per contenere il contagio, ha provveduto all'attivazione dello smartworking per tutti i suoi dipendenti e collaboratori. Il lavoro agile ci consentirà di portare avanti tutti i nostri progetti in piena operatività anche in momenti di emergenza come quello che stiamo attraversando. Una scelta che, come amministratore unico, ho ritenuto indispensabile al fine di tutelare la sicurezza e la salute di ogni nostro dipendente e collaboratore e, naturalmente, degli stessi cittadini, limitando il contagio tra la popolazione, ma allo stesso tempo senza paralizzare l’operatività dell’agenzia. D'altronde la nostra attività è caratterizzata da un forte imprinting intellettuale e attraverso i sistemi tecnologici avanzati di oggi, riusciamo a mettere in rete le competenze di più profili tecnici senza dover fissare incontri di persona. Regione Marche, Comuni e Imprese del territorio possono, quindi, ancora una volta, far conto sul nostro impegno e lavoro, oggi più che mai, in questo momento di estrema difficoltà per tutto il Sistema Paese».

