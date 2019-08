Utilizzato come ariete per il colpo all'Auchan, ritrovato il suv: caccia ai banditi

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Volanti di Ancona hanno individuato e recuperato il suv che nella notte del 4 agosto era stato utilizzato come ariete presso il centro commerciale Auchan di Ancona. La banda di ladri era riuscita a "prelevare" una cassa automatica bancomat posta all'interno dell'ipermercato.

Il veicolo, un Pajero Mitsubishi rubato a Roseto degli Abruzzi, è stato trovato privo di ruote in un una zona piuttosto impervia del Monte Conero, nelle vicinanze del sentiero n.6. In una scarpata posta nelle vicinanze del suv, gli agenti hanno trovato anche il bancomat rubato, completamente scardinato e privo di denaro. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, che hanno effettuato un prolungato sopralluogo tecnico per trovare eventuali impronte appartenenti ai banditi.