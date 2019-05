Contromano in superstrada, scatta l'inseguimento e viene bloccato in tempo

JESI - Notte di paura, quella vissuta tra giovedì e venerdì, sulla superstrada 76 da Monsano a Mergo. Un 70enne jesino ha infatti imboccato contromano la superstrada che da Fabriano porta a Jesi. Alcuni passanti del senso di marcia opposto hanno dato l’allarme alla centrale operativa dei Carabinieri di Jesi, che ha subito fatto convergere i militari sul posto.

Sono state necessarie divere auto dei Carabinieri di Jesi per bloccare le uscite stradali al fine di evitare una catastrofe. Le gazzelle hanno dovuto raggiungere velocità elevatissime per chiudere gli snodi in tempo ad evitare incidenti gravi. Il tutto è durato pochi minuti con esito positivo, con il guidatore che è stato bloccato all’uscita di Apiro/Mergo. Sottoposto ad alcol test è stato trovato in evidente stato di ebrezza. Per lui scattata la denuncia.