Il supermercato Tuodì chiude dopo 18 mesi dall'apertura: «Troppa concorrenza»

Troppa concorrenza. Chiude così i battenti il Tuodì di Jesi, 6 lavoratori in tutto. Chiude i battenti a distanza di 18 mesi dalla riapertura ma, soprattutto, a pochi giorni dall’apertura del supermercato Conad e dall’inaugurazione del nuovo format dell’Eurospin. Tutti e tre i supermercati situati in un’area commerciale molto ristretta. Non solo: sempre in quell’area, sorgono il Lidl e a pochi metri si trova il Sì Con Te.

«Questa situazione fa riflettere – dichiara Sara Dominella, Filcams Cgil Ancona - nel caso del Tuodì di Jesi siamo stati fortunati perché i lavoratori sono stati, alla fine, tutti ricollocati in negozi limitrofi, sparsi nella provincia. Ma il problema vero che fa da contorno alla vicenda è la mancanza di regole sulle aperture selvagge dei supermercati. Con la liberalizzazione, infatti, non ci sono più vincoli e ciò comporterà il ripetersi di situazioni come queste e cioè negozi che si aprono e chiudono creando difficoltà sul piano occupazionale e, alla fine, anche sociale».

Nel caso di Jesi, tra l’altro, la Filcams Cgil con l’azienda Dico Spa, proprietaria della catena Tuo Dì, ha sottoscritto un accordo dove il gruppo riconosce ai lavoratori , oltre alla ricollocazione degli stessi, turni unici su cinque giorni settimanali. Il sindacato e i lavoratori, infine, hanno anche chiesto il diritto di precedenza su un’eventuale riapertura su Jesi e su un aumento delle ore contrattuali.