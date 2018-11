SuperEnalotto, jackpot sfiorato: maxi vincita per un fortunato giocatore

E’ mancato solo un numero per centrare il Jackpot del SuperEnalotto per un giocatore di Pesaro: si festeggia però con un 5 da 27mila euro, la schedina vincente è stata convalidata al Tabacchi Edicola Mura, presso il centro commerciale Miralfiore in Galleria dei Fonditori 5. Il 6 adesso mette in palio 64 milioni di euro, secondo Jackpot in palio più alto in Europa e quindicesimo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata realizzata lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Nelle Marche, riferisce Agipronews, il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000.