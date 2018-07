Superenalotto, jackpot sfiorato nelle Marche: arrivano due maxi vincite

Jackpot del SuperEnalotto sfiorato nelle Marche, ma nell'ultimo concorso sono stati centrati due 5 da 6.252,35 euro ciascuno. Una vincita, informa Agipronews, è stata realizzata ad Ascoli Piceno, presso la Tabaccheria di via Verdi 43-45, mentre l'altra schedina fortunata è stata convalidata a Vasto, in provincia di Chieti, al Tabacchi di via Civiltà del Lavoro. Il Jackpot, nel frattempo, vola a 15 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha centrato 51,3 milioni di euro distribuiti in tutta Italia, mentre nelle Marche il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000.