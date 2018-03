Superenalotto, la dea bendata bacia un fortunato giocatore: vinti 60mila euro

La sestina esatta del SuperEnalotto sfugge ancora, ma a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, si festeggia lo stesso grazie a un 5 da 60mila euro: la schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata nel punto vendita Sisal Bar Tabacchi Stazione, in Piazza Rosselli 15. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 109,1 milioni di euro, il premio è il più alto in palio in Europa e al quinto posto nelle vincite più alte della storia del gioco. Nelle Marche il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000.