SuperEnalotto, maxi vincita a Castelfidardo: jackpot di nuovo sfiorato

Marche a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera un giocatore di Castefidardo ha centrato un 5 da 47.177,75 euro, come riporta Agipronews. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria di via G.Rossini 36. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto gli 8,4 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato martedì 17 settembre, con 66,3 milioni di euro finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre nelle Marche il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti sempre a Fermo il 9 agosto del 2000.