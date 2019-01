Ad un numero dall'essere milionario, jackpot sfiorato al Superenalotto

E’ mancato solo un numero per centrare il Jackpot del SuperEnalotto a un giocatore di Piediripa, località in provincia di Macerata: centrato però un 5 da 24mila euro, con la schedina convalidata alla ricevitoria La Chimera di Torresi in via Bramante 111. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto gli 88,8 milioni di euro, premio in palio più alto al mondo e nono nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre nelle Marche, riferisce Agipronews, il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000.