SuperEnalotto, festa in città: maxi vincita per un fortunato giocatore

La fortuna fa tappa ad Ancona grazie al SuperEnalotto: appena sfiorato il Jackpot, ma con un 5 sono stati vinti 23mila euro. La schedina fortunata, riporta Agipronews, è stata convalidata alla ricevitoria Giornali e Riviste in via Cristoforo Colombo 50. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto gli i 129 milioni di euro, il premio è al quinto posto nelle vincite più alte della storia del gioco e il più alto in palio nel mondo. La sestina esatta è stata realizzata l'ultima volta l'1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle, in provincia di Venezia, mentre nelle Marche il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000.