Super 7 e mezzo, gratta e vinci fortunato nelle Marche: vinti 200mila euro

Vincita da 200mila euro a Porto Recanati, nella provincia di Macerata, con il Gratta e Vinci. Il tagliando vincente - come riporta l'agenzia Agimeg - è un "Super 7 e mezzo" acquistato nella tabaccheria di Piazzetta delle Erbe. Un'Epifania indimenticabile per il fortunato giocatore che ricorderà questo 6 gennaio per tutta la sua vita.