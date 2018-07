Artigiano e turismo, a Numana il summit della Confartigianato

Artigianato e turismo, un’alleanza per lo sviluppo. Questo il tema che sarà al centro dell’incontro “La Via Maestra per il turismo” organizzato dalla Confartigianato che si terrà oggi (venerdì 20) a Numana alle ore 18.15 presso la sala consiliare del Comune alla presenza delle autorità, dei rappresentanti delle istituzioni locali e degli imprenditori del territorio in occasione del Consiglio Direttivo di Confartigianato.

La Via Maestra è il progetto della Confartigianato che, coniugando l’eccellenza artigiana alla proposta paesaggistica, culturale, artistica ed enogastronomica, mira a potenziare l’offerta turistica del territorio, valorizzando l’importante ruolo che l’artigianato può svolgere in questo ambito.

Il convegno, coordinato dal segretario generale Confartigianato Marco Pierpaoli, sarà aperto dai saluti del presidente Confartigianato Graziano Sabbatini, di Giorgio Cataldi presidente della Camera di Commercio di Ancona, di Gianluigi Tombolini Sindaco di Numana, di Moreno Misiti Sindaco di Sirolo.

Seguiranno la relazione del Prorettore dell’Università Politecnica delle Marche prof. Gian Luca Gregori e gli interventi di Sandro Tiberi presidente Confartigianato Artistico, Giacomo Cicconi Massi responsabile Confartigianato Turismo, Paolo Picchio coordinatore della manifestazione “La Via Maestra Spazi e Sapori”. Le conclusioni sono affidate a Moreno Pieroni Assessore regionale al Turismo.

Le imprese artigiane rappresentano un elemento importante per la strategia turistica. Obiettivo de La Via Maestra della Confartigianato è promuovere le eccellenze artigiane e con esse il territorio mettendo in rete competenze ed esperienza. Dalle ore 19 alle 23 Numana ospiterà la seconda tappa di La Via Maestra Spazi e Sapori, l’evento promosso da Confartigianato, in collaborazione con la Regione Marche Assessorato Cultura e Turismo e con i Comuni di Sirolo e Numana, che invita alla scoperta dei tesori nascosti e degli angoli più segreti delle città. Un percorso tra arte, musica, gusto. Visite guidate al Palazzo del Comune, al Santuario del SS. Crocifisso, apertura straordinaria dell’Antiquarium Statale, letture di poesie al giardino di Palazzo Petromilli, tipicità nei locali aderenti all’iniziativa e concerti.