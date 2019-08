Droga tra i turisti del Summer Jamboree, in azione la cinofila: giovani nei guai

Sono stati rinforzati i servizi di vigilanza in occasione della Summer Jamboree da parte dei Carabinieri della Compagnia di Senigallia.

I militari con i colleghi a “quattro zampe” “Argo” e “Yago” del Nucleo Cinofili di Pesaro, specializzati nella ricerca di esplosivo e di droga, hanno controllato le vie di accesso alla stazione, setacciando anche i viali dei Giardini della Rocca, Piazza del Duca, Piazza Manni e Piazza Garibaldi. Due ragazze di 25 e 24 anni, provenienti da Bologna, sono state controllate e sorprese con due involucri contenenti complessivamente circa 1 grammo di Marijuana. Sempre nei pressi della stazione è stato recuperato un borsello con all’interno alcune cartine e circa 1 grammo di marijuana ed una dose di cocaina. Il possessore evidentemente accortosi per tempo della presenza dell’unità cinofila, per non rischiare la denuncia, ha preferito disfarsi della droga abbandonando il borsello.

Un 24enne di Modena, invece, su segnalazione del cane è stato perquisito dai Carabinieri in via Raffaello Sanzio ed è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 8 grammi di hashish nascosto nello zaino. I due ragazzi pizzicati con la droga sono stati condotti in caserma e segnalati al Prefetto per i provvedimenti di competenza per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti.