Sulle vie della parità nelle Marche, premiazione in diretta Facebook

Video premiazione in diretta facebook per la terza edizione di “Sulle vie della parità nelle Marche”, il concorso organizzato e promosso dall’Osservatorio di Genere con il patrocinio della Commissione regionale pari opportunità. La cerimonia - fissata inizialmente per il 6 marzo alla Loggia dei Mercanti di Ancona e poi temporaneamente sospesa per l’emergenza Coronavirus - verrà trasmessa l’8 maggio, a partire dalle 15.30, sulle pagine fb della Cpo e dell’OdG.

«L’impossibilità di organizzare manifestazioni pubbliche a causa del diffondersi della pandemia – spiega la Presidente della Commissione Po, Meri Marziali – ci ha costretti a trovare una soluzione alternativa per dare un riconoscimento pubblico ai vincitori dell’iniziativa con la quale si vuole valorizzare il contributo che nella storia hanno dato le donne alla costruzione della società».

La video premiazione delle sei scuole vincitrici dell’edizione di quest’anno si aprirà con l’intervento del Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Antonio Mastrovincenzo. Seguiranno le Presidenti di Cpo e Osservatorio di Genere, Meri Marziali e Claudia Santoni, mentre la Vicepresidente dell’Odg, Silvia Casilio, e la Presidente del Consiglio delle donne del Comune di Macerata, Ninfa Contigiani, coordineranno la video premiazione.

«Ci riserviamo, d'accordo con la Commissione regionale pari opportunità, di organizzare non appena possibile – evidenzia l’Osservatorio di Genere - una cerimonia ad Ancona in cui consegneremo gli attestati, i premi in denaro e le opere artistiche realizzate ad hoc per il concorso. I libri donati da Regione Marche e Coop Alleanza 3.0 invece saranno spediti subito dopo la video premiazione dell'8 maggio». Ospiti della diretta facebook saranno Loretta Campagna (Toponomastica femminile), Francesca Faedi (astrofisica), Enrico Quarello (Responsabile Politiche sociali Coop Alleanza 3.0), Nicoletta Grifoni (caporedattore Tg Rai Marche). Il concorso fa parte del premio nazionale “Sulle vie della parità” indetto da Toponomastica femminile e, nelle Marche, organizzato dall'Osservatorio di Genere, con il patrocinio della Cpo e la collaborazione del Consiglio delle donne del Comune di Macerata, dal Sistema museale – Università di Camerino, da Cgil, Cisl e Uil. Questa terza edizione ha anche il contributo di Coop Alleanza 3.0.