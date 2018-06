La moglie esce di casa, lui si getta dal quarto piano: morto sul colpo

Aveva scoperto di dover fare i conti con gravi problemi di salute e mercoledì mattina ha deciso di farla finita. Un uomo di 72 anni si è lasciato cadere dal quarto piano di un palazzo di via Scrima. L’anziano viveva con la moglie che in quel momento non era in casa e l’allarme, secondo le prime informazioni, è stato dato da una vcina. Sul post, poco dopo le 9, è intervenuta una pattuglia della squadra Volanti insieme ai mezzi del 118 ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile. L’uomo non ha lasciato nessun biglietto.