Aveva viaggiato per visitare la Santa Casa, si toglie la vita nella camera del B&B

Aveva scelto un luogo di culto da visitare ma qualcosa le ha fatto cambiare idea. Così Loreto si è trasformata dalla città in trovare conforto al luogo dove porre fine ad una vita appesantita dalle sofferenze. E se in un primo momento i Carabinieri avevano dubitato di che cosa fosse successo in quella camera da letto, dopo poco è apparso tutto chiaro: lei, una transessuale di 58 anni della Campania, si è tolta la vita ingerendo acido muriatico dopo aver preso dei farmaci. Lo ha fatto nella camera da letto di un bed and breakfast a pochi chilometri dalla Basilica della Santa Casa di Loreto, solo dopo aver lasciato un biglietto in cui chiedeva scusa ai familiari e anche ai titolari della struttura turistica.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la transessuale sarebbe partita dal Sud Italia proprio per fare una tappa nella cittadina della mariana. Una visita importante per lei che, ai proprietari del B&B, si è presentata come persona molto devota alla fede cristiana. Stamattina però gli addetti alle pulizie delle camere hanno trovato il corpo della 58enne esanime nella sua stanza.