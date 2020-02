Giovane si toglie la vita lanciandosi contro un treno, disagi sulla tratta ferroviaria

Un giovane ha perso la vita travolto da un treno in transito. Il dramma si è consumato poco dopo le 11 di stamattina a Cesena. Come riporta CesenaToday, secondo una prima ricostruzione dei fatti, anche sulla base di alcune testimonianze, si tratterrebbe di un suicidio. Il ragazzo ha perso la vita finendo sotto un treno Freccia Rossa diretto a Milano. La vittima ha lasciato sulla banchina uno zainetto ed un giubbotto. La circolazione ferroviaria era stata temporaneamente sospesa.

Al momento il traffico ferroviario ha ripreso gradualmente a partire dalle 14,05 sulla linea Bologna- Rimini, sospeso dalle 11,40. Al momento i treni in partenza e in arrivo per Ancona hanno fino ad un'ora di ritardo nel caso di Intercity, possono invece arrivare a 2 o più ore per tutti gli altri treni regionali.