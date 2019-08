L'orrore scoperto dalle due figlie, papà e mamma trovati impiccati

Una coppia di origine moldava è stata trovata senza vita nella tarda serata di ieri (domenica) in un appartamento di via Chiaramonti, nella periferia di Pesaro. A fare la tragica scoperta sono state le figlie della coppia, di 23 e 14 anni, che si trovavano in vacanza e non riuscendo a contattare la mamma hanno allertato dei cugini. Al loro arrivo nella casa hanno trovato il corpo dell'uomo impiccato ad un capanno mentre quello della donna all'interno di un bagno.

Secondo una prima analisi del medico legale la donna era morta da molte ore. Era stata proprio la mamma delle due ragazze a confidare ai parenti delle continue violenze subite dal marito per gelosia. Per questo aveva deciso di separarsi. Per gli investigatori si tratterebbe di un omicidio-suicidio.

