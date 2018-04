Tragedia a Pasqua, torna dalla serata con gli amici e si toglie la vita

Tragedia nel giorno di Pasqua in un appartamento di via Recanatese a Castelfidardo. Un ragazzo di 28 anni è stato trovato morto all'interno della sua camera da letto. A scoprire il corpo i familiari che dopo essere entrati in stanza per svegliarlo hanno trovato il giovane impiccato, deceduto ormai da diverse ore.

Sul posto oltre ai Carabinieri i volontari della Croce Verde di Castelfidardo che hanno tentato inutilmente di rianimarlo. Secondo quanto raccontato ai militari il ragazzo sabato sera era uscito con gli amici per poi rientrare in tarda serata. Poi il gesto estremo senza lasciare nessun messaggio ai propri cari. Per i Carabinieri non ci sarebbero dubbi accreditando subito l'ipotesi del suicidio.