Grotte di Frasassi come attrazione mondiale, in visita il sindaco della capitale del Sud Sudan

Il sindaco di Giuba, capitale del Sud Sudan, in visita alle Grotte di Frasassi. Una delegazione composta dal Primo Cittadino e alcune autorità del Comune dell'Africa centro-occidentale, ha visitato nella mattinata di venerdì 22 marzo nel complesso ipogeo tra i più noti a livello internazionale.

Ad attendere la delegazione del Sud Sudan il sindaco di Genga, Giuseppe Medardoni che ha omaggiato gli ospiti con libri ed illustrazioni delle Grotte di Frasassi e del territorio. Alla stretta di mano tra i due sindaci è seguita la visita guidata alle Grotte e al museo di San Vittore delle Chiuse. Successivamente la delegazione è stata ricevuta dal VicePresidente del Consorzio Grotte di Frasassi, Riccardo Strano, per un ulteriore saluto e uno scambio di impressioni sulle rispettive realtà, nonché per rimarcare un segno di cordiale ospitalità e amicizia.

L'arrivo a Frasassi della delegazione è stata resa possibile grazie all'intermediazione dell'ACLI G. Toniolo di Villa Musone – Loreto. Una conferma, questa, della notorietà delle Grotte di Frasassi su scala mondiale. Infatti, non per caso, il Congresso ISCA, convention delle maggiori grotte turistiche del mondo, si è svolto proprio a Genga-Frasassi lo scorso mese di ottobre e ha visto la partecipazione di 45 delegazioni provenienti da tutti i continenti. A testimonianza di un'internazionalità delle Grotte di Frasassi la cui reputazione è sempre in costante rafforzamento.