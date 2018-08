Studenti in vacanza si ubriacano e molestano i passanti. E’ quanto accaduto nella tarda notte appena trascorsa quando al 112 sono arrivate diverse segnalazioni a causa di un nutrito gruppetto di ragazzi ubriachi in piazzale Torino ad Osimo. Sotto l’effetto dell’alcol e molesti nei confronti dei passanti.

Sono dovuti intervenire i Carabinieri per fermare e interrompere le urla e le aggressioni verbali da parte di 8 giovani turisti, tutti di fuori Ancona: un 26enne di Bologna, un 25enne di Como, un 22enne di Collecchio (PR), un 23enne di Cassino (FR), un 19enne di Bari, un 25enne di Macerata, un 23enne di Bisceglie (BAT) e un 19enne di Barletta (BA). Tutti studenti universitari, sono stati denunciati per ubriachezza molesta in luogo pubblico.