Studenti della Politecnica vincono il contest Alceo Moretti

Il team di WYN Communication, composto da alcuni studenti del corso in strategie per i mercati internazionali della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, vince l’edizione 2018 del contest in comunicazione aziendale intitolato ad Alceo Moretti.

Promosso dal professor Silvio Cardinali, docente del Dipartimento di Management della Politecnica delle Marche, quest’anno il concorso era dedicato alla realizzazione di una campagna di comunicazione per la Fratelli Guzzini. Alla base del progetto che ha conquistato la giuria, l’idea di portare la Soirèe e la Tiffany, due innovative lampade prodotte dall’azienda di Recanati, sulle tavole dei ristoranti italiani all’estero e delle navi da crociera, con l’obiettivo di offrire ai commensali un’esperienza multisensoriale, capace di coinvolgere gusto e vista attraverso la perfetta integrazione di tecnologia, design e food.

Gli studenti di WYN Communication hanno avuto la meglio su altri 5 gruppi di studenti, che per tre mesi hanno messo alla prova competenze, abilità e conoscenze acquisite in aula, simulando il lavoro di un’ agenzia di comunicazione a servizio dell’impresa: il contest infatti risponde all’esigenza sempre più diffusa nel sistema accademico italiano di percorrere strade nuove in stretta collaborazione con le realtà aziendali e di formare i ragazzi per essere sempre più “work-ready” e pertanto capaci, una volta laureati, di esprimere al massimo il loro valore nel mondo del lavoro.

A decretare il vincitore la giuria composta da Sergio Grasso, amministratore delegato della Fratelli Guzzini, Giorgio Moretti di Moretti Comunicazione e Alex Cameli, tra gli studenti del gruppo vincitore nel 2015. Martedì 11 dicembre, sempre gli studenti del corso, accompagnati dal professor Cardinali, hanno fatto visita agli studi televisivi di Mediaset: un educational tour per meglio comprendere le esigenze dell’industria televisiva, di particolare interesse per i ragazzi, che hanno condiviso momenti di confronto con i responsabili della produzione e della selezione del personale. La visita di Cologno Monzese è un’iniziativa nata sulla scia di un episodio significativo del percorso professionale di Alceo Moretti, storica figura nel campo della comunicazione, anche cofondatore della Ferpi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana: fu proprio Alceo, insieme a Giacomo Properzj, ad inventare, all’inizio degli anni ’70, la pioneristica Tele Milano poi ceduta a Silvio Berlusconi e rimasta nella storia della tv come antenata di Canale 5.