La ricerca tramite social, studenti e insegnanti insieme a 20 anni dal diploma

Studenti e insegnanti, ritrovatisi insieme a Numana, per festeggiare vent’anni trascorsi dal diploma. Anima dell’iniziativa è stata l'ex studentessa Carla Strologo, che con una ricerca nella rete, facebook, whatsapp e vari scoial, ha dato a tutti appuntamento per ricordare quel 1998, anno in cui gli allora studenti della 5ª A dell’Istituto B. Stracca di Ancona avevano ottenuto il traguardo del diploma di maturità. Gli ex alunni si sono ritrovati per una cena sul lungomare di Numana e hanno ripercorso risate, ricordi ed emozioni legate ai cinque anni di scuola passati insieme. Una serata entusiasmante a cui hanno partecipato anche alcuni professori desiderosi di condividere quel salto nel passato. Tra loro Giuliana Giuliani (Ragioneria), Alida Freddi (Dattilografia), Michelangela Ionna (Educazione Fisica) e Vincenzo Massaccesi (Italiano-Storia).

Questi i nomi degli ex alunni che hanno risposto all’appello e hanno partecipato alla serata: Babini Arianna, Brandoni Sonia, Del Bello Caterina, Lucangeli Ilaria, Marzocchi Ilaria, Miccini Michele, Paoletti Claudia, Pandolfi Lisa, Pesaresi Michele, Pierucci Silvia, Recanatesi Lucia, Ricci Michele, Rossi Roberta, Seccia Michele, Strologo Carla(Brava!), Sturba Simona, Succi Alessandro e Tabossi Luca.