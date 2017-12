Premiati gli studenti più meritevoli, il Comune assegna borse di studio in memoria di Antonio Liguori

Mercoledì scorso l’amministrazione Comunale di Castelleone di Suasa ha conferito le borse di studio alla memoria di Antonio Liguori agli studenti residenti, più meritevoli, che hanno conseguito la migliore votazione nell’anno scolastico 2016/2017. Un riconoscimento avvenuto in occasione della tradizionale serata di canti “Emozioni di Natale” organizzato dalle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

A celebrare l'occasione il sindaco Carlo Manfredi che, alla presenza della vedova Liguori Rigano Santa, del Dirigente Scolastico Francesco Savore ed alcuni consiglieri comunali, ha consegnato gli attestati per: diploma di scuola secondaria di 1° grado (€ 500,00), sono stati premiati, rispettivamente con € 250.00, gli studenti Conti Davide e Isabettini Sara, pari merito, per aver conseguito la votazione di 10/10, diploma di scuola secondaria di 2° grado (€ 1.000,00), è stata premiata la studentessa Frati Marika, per aver conseguito il diploma di Istituto Tecnico, indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, con la votazione 96/100, diploma di Laurea Triennale (€ 1.000,00), è stata premiata la Dott.ssa Turchi Katia, per aver conseguito la Laurea Arti Applicate Fashion Design, con la votazione di 110/110, Laurea Magistrale (€ 1.500,00), sono stati premiati, rispettivamente con € 750,00, Bonci Andrea per aver conseguito la Laurea in Economia e Management con la votazione di 110/110 e lode e Luzietti Consuelo per aver conseguito la Laurea in Lettere Classiche e Moderne con votazione 110/110 e lode.