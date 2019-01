Studenti vandali si scagliano contro il bus: «Delinquenti»

Conerobus ha rilevato atti di vandalismo ai danni del bus extraurbano impegnato nel trasporto degli studenti dell'Istituto alberghiero “Einstein-Nebbia” di Loreto. Come documentato dalle immagini, il mezzo presenta sedili divelti oltre a mozziconi di sigaretta ed altri rifiuti sparsi in terra.

«Non è la prima volta che si verificano episodi del genere in quella tratta – commenta il presidente di Conerobus, Muzio Papaveri – non è possibile tollerare questi comportamenti delinquenziali che danneggiano un bene della comunità e che comportano costi per l’azienda. Abbiamo provveduto a sporgere denuncia alle autorità competenti».