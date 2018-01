Studente colpito da meningite, attivato il protocollo per amici e familiari

Sembrava una normale influenza, con dolori e spossatezza. Poi, invece, sono arrivati i lancinanti mal di testa e la corsa al pronto soccorso con i medici che hanno subito diagnosticato una forma di meningite. Sono ore di paura quelle vissute da uno studente milanese di 19 anni, che a Senigallia frequenta una scuola privata.

Il giovane è stato poi trasferito a Fermo, presso il centro malattie infettive. I medici hanno subito avviato la profilassi ad amici e familiari che sono venuti in contatto con lui negli ultimi giorni. Il 19enne è ora in prognosi riservata ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita.