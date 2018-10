Scende dall'autobus e viene investito, stava rientrando da scuola: soccorso un 14enne

Era appena sceso dall'autobus che lo stava riportando a casa dopo la scuola. Al momento di attraversare la strada è stato travolto da un'auto che non lo ha visto e lo ha centrato in pieno. A rimanere ferito un ragazzo nigeriano di 14 anni, che si trovava insieme ad altri dieci studenti in via Roma a Castelplanio.

Allertati i soccorsi, sul posto è intervenuta l'automedica del 118 e la Polizia. Lo studente è sempre rimasto cosciente, lamentando però dolori a gambe e torace. I medici lo hanno trasportato all'ospedale Salesi di Ancona dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Per fortuna l'auto che lo ha colpito era appena ripartita da dietro l'autobus e quindi l'impatto non è stato molto violento.