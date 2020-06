L'omaggio degli ultras dorici all'ospedale: «Grazie a chi ha lottato in prima linea»

Uno striscione esposto di notte, davanti all’ospedale. Firmato Curva Nord. Adesso che i contagi sono prossimi allo zero e l’epidemia sembra sotto controllo, gli ultras dell’Anconitana hanno voluto rendere omaggio a tutti i medici e infermieri dell’ospedale regionale che hanno contro il Coronavirus per salvare vite umane. «Il nostro ringraziamento a chi in prima linea ha lottato, con il pensiero a chi ci ha lasciato» c’è scritto nello striscione esposto a Torrette dagli ultras biancorossi. Per non dimenticare.

