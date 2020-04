Strisce blu, prorogata fino al 13 aprile la sospensione della tariffa oraria

Prorogata fino alle ore 20 del 13 aprile la sospensione della tariffa per la sosta su strada in tutto il territorio comunale di Ancona.

Le disposizioni possono essere prorogate in funzione di eventuali e successivi decreti governativi. I permessi di sosta in scadenza nel mese di aprile 2020, per tutte le categorie degli aventi diritto previste dalla delibera di giunta rimangono prorogati al 31 maggio. La società Mobilità e Parcheggi mantiene quindi sospesa l'attività di controllo della sosta su strada, ponendo il proprio personale ausiliario in congedo ordinario, ovvero a disposizione dell'Amministrazione Comunale per le necessità di controllo del territorio.