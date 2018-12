Strage in discoteca, trovato il giovane dello spray: aveva con sé della droga

A quanto apprende l'Adnkronos sarebbe stato trovato con eroina, cocaina e contanti il 17enne fermato per droga nell'ambito delle indagini sulla tragedia avvenuta nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo. Il giovane era ricercato dagli investigatori perché indicato da alcuni ragazzi presenti alla serata come quello che aveva la bomboletta spray urticante, trovata poi nel locale. Ma il fermo è scattato solo perché trovato con la droga.

Sarebbe stato fermato in un residence sulla costa non lontano da Senigallia. Gli investigatori sono risaliti al giovane grazie a un soprannome con il quale era conosciutissimo tra i ragazzi presenti alla discoteca. Il fermo però non è al momento in relazione ai fatti avvenuti nel club, bensì legato alla droga.