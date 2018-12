La conferma che risolve il dubbio: «Sfera Ebbasta stava arrivando a Corinaldo»

«Come da contratto, alle 00,40 ha terminato l'esibizione e Sfera Ebbasta, insieme al suo staff, se ne è andato in tutta fretta per un evento in provincia di Ancona». A parlare è Enrico Galli, titolare dell'Altro Mondo Studios, la discoteca di Rimini dove il trapper milanese si era esibito venerdì sera, a poche ore dalla tragedia che ha distrutto la vita di cinque ragazzi ed una giovane mamma. E' stato proprio lui a confermare come l'artista poco dopo mezzanotte fosse già in viaggio verso Corinaldo, dove intorno alle 2 di notte sarebbe dovuto iniziare il suo djset. A distanza di un giorno ecco quindi arrivare una seconda conferma dopo quella della crew di Sfera Ebbasta. Poche ore dopo la tragedia infatti era stata la Sfera Ebbasta Thaurus Live, l'agenzia di booking e management che gestisce il giovane trapper, a confemare come il loro assistito fosse in viaggio verso la Lanterna Azzurra di Corinaldo. L'arrivo dell'artista era infatti previsto in tarda serata quando non avrebbe poi tenuto un concerto classico ma solamente un djset.

Una notizia che va a collidere con quanto invece affermato in queste ultime ore sui social network dove alcuni ragazzi e genitori avevano messo in dubbio l'esistenza stessa dell'evento, affermando come il concerto potesse essere in realtà un fake per far confluire nel locale più ragazzi possibili: «Come è possibile che Sfera non abbia mai nominato il locale di Corinaldo? - afferma un ragazzo in un video di Facebook diventato ormai virale - Qualcuno è stato messo li a posta per far uscire la gente così l'evento poteva saltare non per colpa della discoteca ma per un gesto isolato di qualcuno. Per questo è stato sparato lo spray al peperoncino. Sfera Ebbasta non sarebbe mai mai arrivato in discoteca».

Notizie ufficiali non sono ancora arrivate e tutto è ancora molto distante dall'essere chiarito definitivamente. Quel che sappiamo è che almeno questa piccola parte del dramma sembra aver trovato le risposte che alcuni aspettavano, in attesa che la magistratura faccia il suo corso e vengano chiarite tutte le responsabilità.

