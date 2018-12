Strage in discoteca, sono 7 i feriti gravi in prognosi riservata: oltre 65 i ragazzi ricoverati

E' stato aggiornato il bilancio dei feriti ricoverati dopo la strage di questa notte all'interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Sono sette i giovani, di cui due ragazzi e cinque ragazze tra i 14 ed i 21 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette e ricoverati in terapia intensiva nel reparto di rianimazione. Le loro condizioni sono stabili ma la prognosi rimane ancora riservata. Sempre all'interno del nosocomio del capoluogo sono stati ricoverati altri 7 giovani, uno in codice rosso che attualmente si trova al pronto soccorso in attesa di essere valutato, uno in codice giallo e 5 in codice verde. A confermarlo è stato il dirigente medico Roberto Papa: «I feriti più gravi si trovano tutti qua in ospedale - conferma - mentre i deceduti sono all'obitorio ed in questo momento sono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per tutti gli accertamenti necessari. Subito dopo la tragedia abbiamo attivato sul posto un team di psicologi, coordinato dall dottoressa Giorgia Cannizzaro, che ha fornito aiuto psicologico sia ai feriti che alle persone coinvolte solo emotivamente».

Intorno all'ora di pranzo la situazione è pian piano ritornata alla normalità, grazie anche alla disponibilità di altri ospedali della Regione che si son fatti carico di alcuni tra i pazienti ricoverati. Durante la conferenza si è parlato anche della causa che ha poi scatenato il fuggi fuggi all'interno del locale. Alcune testimonianze hanno parlato di uno spray urticante che avrebbe impedito ai ragazzi presenti di respirare. Proprio di questo hanno parlato i medici affermando che: «per ora nulla di questo è stato accertato e che tutti i ragazzi ricoverati presentano solamente lesioni da schiacciamento e che altre valutazioni verranno fatte nelle prossime ore». In totale sono stati ricoverati 63 pazienti, di cui 49 negli ospedali di Fano, Jesi e Senigallia e 14 presso la struttura di Torrette. Della vicenda ha parlato anche il governatore Ceriscioli che ha fatto un plauso all'operato dell'azienda ospedaliera, affermando che ora bisognerà accertare ogni responsabilità.