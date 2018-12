Sciolta l'ultima prognosi: a casa entro Natale tutti i feriti di Corinaldo

Sciolta anche l'ultima prognosi riservata. L'ultimo ferito della Lanterna Azzurra, la discoteca divenuta tragicamente famosa per i 6 morti schiacciati nella calca, si è svegliato e ha parlato con famigliari e infermieri del reparto di terapia intensiva dove era ricoverato. L'ultimo bollettino medico della direzione sanitaria di Ospedali Riuniti porta con sé buone notizie.

Tanto che la speranza è "che prima di Natale possano tornare tutti a casa". Gli altri quattro rimasti ricoverati in neurologia sono in progressivo miglioramento. Uno sarà dimesso tra oggi e domani. Gli altri tre lo saranno nei prossimi giorni. "Anche dal punto di vista psicologico stanno bene, in una ripresa davvero sorpredente" dicono i medici.