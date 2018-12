Bollettino medico, sciolte le prognosi per 3 ragazzi: hanno riconosciuto e abbracciato i genitori

L’aggiornamento di oggi: 3 pazienti sono in Terapia Intensiva, di cui uno in ventilazione assistita e 2 in respiro spontaneo. Di questi ultimi 2 uno è in procinto di essere traferito in un reparto per acuti. Ma per tutti e 3 la prognosi è riservata. Gli altri 4 sono stati trasferiti in reparti per acuti, per uno di loro la prognosi resta riservata (ma non in pericolo di vita) mentre per gli altri la prognosi è sciolta. Sonon svegli, vigili e hanno riconosciuto e salutato i genitori.

Dunque, su 7 per 3 è stata sciolta la prognosi mentre per 4 restano in prognosi riservata per una valutazione fondamentalmente di carattere neurologico. Anche se, per fortuna di questi 4, per uno di loro si va verso lo scioglimento della prognosi. Intanto in questo momento i medici legali stanno effettuando le autopsie.