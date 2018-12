Strage di Corinaldo, il bollettino dell'ospedale: in quattro sono usciti dal coma

Arrivano finalmente buone notizie dall'ospedale regionale di Torrette, dove sette ragazzi, tutti tra i 14 ed i 21 anni, sono ricoverati in gravi condizioni dopo la tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Questa mattina l'azienda ospedaliera ha diramato un nuovo bollettino dove si parla di quattro ragazzi che si sono svegliati dal coma e respirano autonomamente. Nonostante la prognosi rimanga ancora riservata, le loro condizioni sono in miglioramento.

Non ci sono state particolari evoluzioni del quadro clinico invece per gli altri tre giovani, che seppur stabili sono ancora intubati ed in condizioni critiche. Si tratta di pazienti che hanno subito oltre al trauma anche un periodo più o meno prolungato di asfissia le cui conseguenze andranno valutate nel tempo. Un ottavo paziente, che era stato accettato dalla struttura con codice rosso e trattenuto in osservazione intensiva, è stato dimesso ieri pomeriggio e sta bene. Come lui anche due codici verdi che sono tornati a casa.