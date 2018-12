Strage di Corinaldo, dimesso un altro paziente: in 5 ancora in ospedale

Aggiornamento sulle condizioni cliniche dei pazienti provenienti da Corinaldo ricoverati presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ancona.

«Nella giornata di sabato - fa sapere l'ospedale con una nota ufficiale - è stato dimesso un paziente dalla Medicina d’Urgenza. Pertanto, cinque sono i pazienti ancora ricoverati presso questa azienda: quattro in Clinica Neurologica ed uno in Medicina d’Urgenza, quest’ultimo in prognosi riservata. Tutti sono stabili dal punto di vista clinico».