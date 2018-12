Strage di Corinaldo, altri due ragazzi fermati per droga: con loro cocaina ed eroina

Altri due ragazzi sono stati fermati dai Carabinieri per reati connessi alla droga. Un'operazione, quella dei militari, che ha anche portato ieri sera al fermo del giovane che avrebbe spruzzato lo spray urticante all'interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, scatenando il fuggi fuggi generale ed il crollo della balaustra.

Il primo giovane, secondo quanto riferito da AdnKronos, sarebbe stato individuato grazie al suo soprannome e trovato con cocaina ed eroina. Il minorenne, che verrà ascoltato nelle prossime ore, sarebbe stato fermato in un residence non distante da Senigallia. Nel frattempo i Carabinieri hanno invitato tutti i presenti alla discoteca ad inviare le immagini della serata. In queste ore infatti i militari sono al lavoro su decine di video acquisiti in rete per ricostruire in modo dettagliato ciò che è realmente accaduto in quella tragica notte.