Strade: aperte le rotatorie di via Flavia, via Totti e via Ruggeri

Il Comune di Ancona fa sapere che sono ufficialmente aperte al traffico le rotatorie di via Flavia, via Totti e via Ruggeri. «L'intervento - si legge nel comunicato - serve per collegare la zona della attività produttive alla zona residenziale attraverso una nuova viabilità veicolare e pedonale, in questo ultimo caso anche attraverso un ponte pedonale. Ammonta a 715 mila euro la spesa per i lavori che il Comune ha realizzato utilizzando lo strumento dell’appalto con permuta».

L’intervento, che aveva preso avvio nel 2019, è stato effettuato dalla ditta Ubaldi Costruzioni. L'opera dovrebbe favorire la sicurezza degli incroci e migliorare la viabilità.