Strade, proseguono i lavori di manutenzione degli asfalti: è il turno di Brecce Bianche

Prosegue il programma di lavori per la manutenzione delle strade cittadine. L'Amministrazione comunale comunica che dalle 21,00 di oggi, lunedì 26/11/2018, per tutta la notte, meteo permettendo, è previsto un intervento di fresatura in via Brecce Bianche nell'incrocio con via Sacripanti e via Maestri del Lavoro. Nei prossimi giorni fino a venerdì è prevista l'esecuzione della pavimentazione stradale.