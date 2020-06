Mezzo pesante danneggia il sottopasso, chiusa la Statale 76 e traffico deviato

La strada statale 76 “della Val di Chienti” (direttrice Perugia-Ancona) è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Jesi Centro e Monsano (dal km 58,600 al km 64,100), in provincia di Ancona. Per i veicoli in direzione Ancona l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Jesi Centro con rientro a Monsano; viceversa, i veicoli in direzione Perugia devono uscire allo svincolo di Monsano con rientro allo svincolo di Jesi Centro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La chiusura si è resa necessaria in seguito al danneggiamento strutturale di un sottopasso in corrispondenza dello svincolo di Jesi Est (km 61,800), causato da un mezzo pesante in transito sulla viabilità sottostante. Il veicolo, che non è stato al momento rintracciato, ha gravemente lesionato 8 delle 13 travi dell’opera, rendendo necessaria l’immediata interdizione al transito. I tecnici Anas sono sul posto per la gestione della viabilità e per l’esecuzione dei rilievi e degli approfondimenti tecnici necessari ad avviare i lavori di ripristino.