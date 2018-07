Lavori a una tubatura, notte senz'acqua

Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio, Multiservizi eseguirà lavori per il collegamento della nuova tubazione di distribuzione dell'acquedotto sulla Strada Statale 16 - Ponte dell'Esino - Falconara. Per questo dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino di giovedì sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nell’area di Rocca Priora, via Lungomare Rocca Priora, via Clementina e ss.16.

L’intervento verrà eseguito in notturna per evitare i disagi derivanti dalla mancanza di acqua. Tutti gli utenti interessati dal disservizio sono già stati informati tramite avvisi affissi nei portoni. Per quanto riguarda gli esercizi pubblici come bar e ristoranti sono stati contattati direttamente dai nostri addetti, così come le utenze sensibili. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua può presentarsi rossastra, è consigliabile perciò farla scorrere qualche minuto prima di utilizzarla. Per eventuali informazioni è a disposizione il numero di pronto intervento di Multiservizi: 800.181577.